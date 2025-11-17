Песков: милитаристская риторика все чаще звучит из европейских столиц
10:41
обновлено 10:48
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. В европейских столицах все заметнее усиливается провоенная риторика. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя высказанное министром обороны ФРГ Борисом Писториусом мнение о том, что конфликт между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года.
Песков подчеркнул, что подобные милитаристские заявления в последнее время звучат из Европы все чаще.