Песков: милитаристская риторика все чаще звучит из европейских столиц

Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. В европейских столицах все заметнее усиливается провоенная риторика. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя высказанное министром обороны ФРГ Борисом Писториусом мнение о том, что конфликт между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года.

Песков подчеркнул, что подобные милитаристские заявления в последнее время звучат из Европы все чаще.