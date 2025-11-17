ТАСС: бригаде ВСУ под Сумами не выплачивают довольствие два месяца

В российских силовых структурах также рассказали, что в Сумскую область из украинских учебных центров прибывают мобилизованные без документов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Командование не выплачивает на протяжении двух месяцев денежное довольствие военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В 80-й одшбр подтверждаются случаи невыплаты военнослужащим денежного довольствия. Некоторым не выплачивают его уже на протяжении двух месяцев. Кроме того, в Сумскую область из учебных центров прибывают мобилизованные без каких-либо документов, военных билетов", - сказали там.