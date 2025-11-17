ТАСС: под Харьковом хотят снять друга Порошенко с должности комбрига ВСУ

Евгения Солодаева могут лишить должности за провалы украинской армии в Харьковской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ рассматривает возможность снятия с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за провалы ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении подразделения 57-й омпбр продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева - близкого друга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. К отступающим подразделениям 113-й отдельной и 57-й бригад теробороны ездил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Также силовики сообщали, что украинские военные 57-й бригады в Харьковской области пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду. Один из них взят в плен.