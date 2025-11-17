Пленный из ВСУ: украинский десант в Красноармейске стрелял по сослуживцам

Конкретной задачи в этом городе военным ВС Украины поставлено не было, добавил Руслан Шахун

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинский спецназ ГУР в ходе десантирования у Красноармейска (украинское название - Покровск) потерял часть группы в первые же минуты, а затем из-за нехватки информации начал стрелять по своим же сослуживцам из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун, участвовавший в попытке высадки десанта для деблокирования окруженных в Красноармейске частей ВСУ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Шахун был взят в плен военнослужащими 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Раненый пленный более двух недель прятался в развалинах здания в окрестностях Красноармейска.

"Конкретной задачи не было в Покровске поставлено. Просто было сказано: высадка с вертолета - и туда вам двигаться. Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились, наши, на блокпостах этих", - сказал пленный,

По его словам, в первые же минуты десантирования, когда группа еще не успела дойти до ближайших построек, он по переговорам слышал в рации, что большая часть высадившихся спецназовцев уже получили ранения, а другие на связь не выходили - были уничтожены. Сам он также был ранен - ударом дрона ему повредило ногу и оторвало пальцы.

В Минобороны РФ уточнили, что, убегая от дронов, пленный запутался в колючей проволоке, ему пришлось, по его словам, снять все обмундирование и спрятаться в одном из зданий, где начал звать на помощь. "Как силы были, так кричал. И вот подразделение 30-й бригады услышали, спасли меня, вытащили, помогли пройти. Оказали первую медицинскую помощь", - добавил Шахун.

В начала ноября Киев принял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.