Командир Тима: в Орестополе в плен сдались иностранные наемники

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Иностранные наемники сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Тима.

"Иностранные наемники были. Кто смог сбежать - они сбежали, кто не смог - добровольно сложили оружие", - сказал командир.

По его словам, сами наемники говорят, что их цель - получить деньги за участие в боях. Перед боевой задачей, как уточнил военнослужащий, у них забирают документы. Из обозначительных признаков остаются лишь шевроны.

Об освобождении Орестополя в Минобороны РФ сообщили 14 ноября.