Группировка "Запад" уничтожила опорный пункт азовцев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 20-го полка РХБЗ уничтожил опорный пункт бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчеты реактивной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" 20-го полка радиационной, химической и биологической защиты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли высокоточный удар по объекту военной инфраструктуры противника в Харьковской области. В результате точной работы разведки и специалистов РХБ-защиты был уничтожен один из опорных пунктов бригады "Азов", что способствовало продвижению российских штурмовиков и нарушению управления подразделениями ВС", - следует из сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что данная операция подтверждает высокую эффективность российских огнеметных систем и их способность наносить разрушительные удары по критически важным целям.