Пушилин сообщил о попытках ВСУ вырваться из района Димитрова

Осталось несколько троп, по которым украинские войска пытаются выходить из города, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска предпринимают попытки вырваться из Димитрова, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Конечно, со стороны противника предпринимаются различные попытки вырваться, но наши бойцы полномерно выполняют свою работу", - сказал Пушилин.

Он добавил, что осталось несколько троп, по которым ВСУ безуспешно пытаются выходить из города.