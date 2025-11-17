Пушилин сообщил о попытках ВСУ вырваться из района Димитрова
06:35
ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска предпринимают попытки вырваться из Димитрова, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Конечно, со стороны противника предпринимаются различные попытки вырваться, но наши бойцы полномерно выполняют свою работу", - сказал Пушилин.
Он добавил, что осталось несколько троп, по которым ВСУ безуспешно пытаются выходить из города.