Белгородскую область атаковали более 60 украинских БПЛА за сутки

По региону выпустили более 15 боеприпасов, есть пострадавшие
06:21
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 60 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Борисовском муниципальном округе по поселку Борисовка и селу Грузское совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты. В поселке Борисовка в результате удара дрона по коммерческому объекту пострадали два мирных жителя. Женщина госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, мужчина отпущен на амбулаторное лечение", - написали в оперштабе, добавив, что повреждено административное здание.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили 2 БПЛА, по Белгородскому округу - 10 беспилотников, повреждена линия электропередачи, квартира многоквартирного дома, частный дом и кровля еще одного частного дома. Валуйский округ атакован с помощью 8 БПЛА, поврежден частный дом и помещения предприятия. Вейделевский округ атакован с помощью 3 беспилотников самолетного типа, последствий нет.

Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 13 боеприпасов и 11 беспилотников, в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, пострадавшему оказана помощь в Борисовской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. Краснояружский округ ВСУ атаковали с помощью 4 боеприпасов и 4 БПЛА. По информации оперштаба, в больницу обратился мужчина, пострадавший при детонации беспилотника в Красной Яруге, ему диагностировали баротравму, лечение продолжает амбулаторно, также повреждены 2 частных дома. Шебекинский округ атакован с помощью 18 БПЛА, повреждены 41 частный дом и 8 многоквартирных домов. 

