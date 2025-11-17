Сорваны две попытки контратак украинских военных для деблокировки в Купянске

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ВС РФ в течение суток сорвали две попытки контратак украинских подразделений, пытавшихся деблокировать окруженных солдат в Купянске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области.

"В течение суток сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей", - сказали там.