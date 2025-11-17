Коптер "Вампир" ВСУ уничтожен дронами ЮВО при подвозе к точке взлета на НРТК

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов 51-й армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК), который доставлял тяжелый гексакоптер "Вампир" ВСУ к точке взлета на константиновском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В результате разведки операторам БПЛА 58-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа удалось обнаружить и уничтожить многоцелевой наземный робототехнический комплекс и гексакоптер "Вампир" противника, который препятствовал безопасному продвижению штурмовых подразделений российской армии на константиновском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там добавили, что НРТК служил не только средством доставки БПЛА, но и выполнял роль мобильной пусковой платформы и узла радиотехнической связи. Уничтожение робота-носителя ударом FPV-дрона вывело из строя сам комплекс и сделало невозможным дальнейшее применение беспилотника. С исчезновением угрозы с воздуха штурмовики ВС РФ смогли безопасно продвинуться вперед и улучшить свое положение по переднему краю.