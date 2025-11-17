В Каменке-Днепровской более 1 тыс. абонентов остаются без электричества

ВСУ нанесли артиллерийский удар по прифронтовому городу

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, в результате этого от электроснабжения отключено более 1 тыс. абонентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области из артиллерии. В результате от обстрела от энергоснабжения отключено 1 152 абонента", - сообщили ТАСС в администрации.

Согласно оперативным данным, по городу было нанесено не менее 10 артударов вечером и 11 - днем. Таким образом, за день ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии 21 раз.