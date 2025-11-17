ВС РФ уничтожили в боях в западной части Купянска до 10 военных ВСУ

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик добавил, что "боевики отступают"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские военные группировки "Запад" уничтожили до 10 боевиков ВСУ в боях в западной части Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Отряд продолжает выбивать боевиков ВСУ из западной части Купянска. Сегодня завершили зачистку улицы Васильковая. Улица полностью перешла под наш контроль. Выявляем противника, корректируем огонь артиллерии по позициям боевиков, оставшихся в лесных массивах, прилегающих к освобожденным улицам и вдоль реки Оскол. В ходе боевых действий уничтожили до десяти боевиков", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

Он добавил, что "боевики отступают". "Боевую задачу выполняем", - отметил командир отряда.