Бойцы "Днепра" уничтожили автотехнику, орудие, наблюдательный пункт и антенну ВСУ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли автомобили с личным составом, самоходную артиллерийскую установку, наблюдательный пункт и антенну-ретранслятор в зоне ответственности группировки войск "Днепр" в Запорожье, сообщили в Минобороны России.

"В Запорожской области операторы ударных дронов подразделения беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят удары по технике, вооружению и личному составу ВСУ. На кадрах объективного контроля, распространенных Минобороны России, демонстрируются результаты как дневной, так и ночной работы расчетов БПЛА - уничтожены пикап с личным составом, самоходная артиллерийская установка, движущийся автомобиль с военнослужащими, наблюдательный пункт и антенна-ретранслятор", - говорится в сообщении.