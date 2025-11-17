ВСУ потеряли опорный пункт, технику и солдат в зоне действия группировки "Центр"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт формирований ВСУ, боевую технику и личный состав противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что артиллеристы уничтожили объект противника в лесополосе залпом 122-мм осколочно-фугасных снарядов с расстояния более 17 км. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчет БПЛА разведывательного подразделения. В Минобороны отметили, что артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп.

В российском оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении боевой техники и живой силы формирований ВСУ расчетами подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" на том же направлении.