В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на подстанцию

Электроснабжение не нарушено, сообщил губернатор Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Дроны ВСУ атаковали подстанцию в одном из районов Ульяновской области. Атаку удалось отразить, пострадавших нет, электроснабжение не нарушено.

Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

"Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе", - написал он в своем Telegram-канале.

Русских отметил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Электроснабжение населенных пунктов не нарушено. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.