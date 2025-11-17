Группировка "Восток" уничтожила автотранспорт, нарушив ротацию и снабжение ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили автомобили и квадроцикл с живой силой ВСУ, сорвав ротацию и подвоз материальных средств украинским подразделениям на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Когда автомобильный транспорт ВСУ выдвинулся для ротации подразделений и подвоза боекомплекта на передовые позиции, расчеты ударных беспилотников нанесли серию прицельных ударов по целям. Уничтожено несколько автомобилей вместе с находившимися в них националистами, сорвана ротация на переднем крае и нарушена переброска подкреплений и материального снабжения ВСУ. Кроме того, нашими операторами БПЛА прицельным ударом уничтожен квадроцикл с военнослужащим ВСУ, пытавшимся покинуть район поражения по одному из контролируемых маршрутов отхода", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что операторы БПЛА группировки контролировали маршруты ротации подразделений ВСУ в режиме "свободной охоты" и засадных действий. Часть дронов в ожидании выхода техники на маршрут были заранее размещены на скрытых позициях в районе предполагаемого движения украинских формирований.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении расчетами самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" Восточной группировки пунктов управления беспилотной авиацией со средствами связи, оборудованием и живой силой противника в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области.