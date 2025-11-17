Средства ПВО РФ сбили 104 беспилотника ВСУ самолетного типа

Уничтожить такое количество беспилотников удалось за сутки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 104 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 097 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 071 танк и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 363 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 914 единиц специальной военной автомобильной техники.