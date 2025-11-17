ТАСС: под Сумы направляют мобилизованных в ВСУ без военных билетов

Также российские силовики сообщили, что в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде подтверждаются случаи невыплаты денежного довольствия солдатам

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ без военных билетов прибывают в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде подтверждаются случаи невыплаты военнослужащим денежного довольствия. Некоторым не выплачивают его уже на протяжении двух месяцев. Кроме того, в Сумскую область из учебных центров прибывают мобилизованные без каких-либо документов, военных билетов", - сказали там.