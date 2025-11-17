Сержант Максимов спас гаубицу Д-30, сбив на подлете FPV-дрон

Действия военного также предотвратили потери личного состава ВС РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сержант Алексей Максимов сбил украинский FPV-дрон, заходивший на атаку гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

"Находясь у гаубицы Д-30, сержант Максимов заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Не теряя ни секунды, военнослужащий открыл огонь из стрелкового вооружения по цели противника, прикрывая орудие и своих бойцов. Тактически грамотные действия сержанта Максимова позволили уничтожить дрон, который сдетонировал на безопасном расстоянии, и обеспечить возможность боевой работы расчета артиллерийского орудия по нанесению урона противнику", - сказано в сообщении.

Благодаря действиям сержанта атака была отражена, предотвращены потери среди личного состава и техники.

Также в министерстве рассказали о радисте Степане Косогорове, который под огнем восстановил связь между артиллеристами и командным пунктом.

"В ходе выполнения боевой задачи, в результате интенсивного минометного обстрела противника, участок линии связи был уничтожен, что привело к нарушению управления огнем. Проявив инициативу и мужество, младший сержант Косогоров принял решение действовать под непрерывным огнем противника. Военнослужащий преодолел значительное расстояние по опасной местности, выявил и устранил повреждение линии, восстановив связь", - отметили в ведомстве.