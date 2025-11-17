Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала крупную группу иностранных наемников в регионе в рядах Вооруженных сил Украины, в частности, в качестве операторов беспилотников на стороне украинской армии служат около 700 граждан Республики Колумбия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации региона.

Свыше 41 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области после атак ВСУ. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет своих целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Основные события 18 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:19

Вооруженные силы Украины ни разу за прошедшие сутки не нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:11

Сержант Алексей Максимов сбил украинский FPV-дрон, заходивший на атаку гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

