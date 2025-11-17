Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала крупную группу иностранных наемников в регионе в рядах Вооруженных сил Украины, в частности, в качестве операторов беспилотников на стороне украинской армии служат около 700 граждан Республики Колумбия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации региона.

Свыше 41 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области после атак ВСУ. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет своих целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

