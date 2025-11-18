ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными
Редакция сайта ТАСС
03:20
обновлено 03:22
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.
По данным Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны РФ, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных. Согласно информации, опубликованной российским военным ведомством, в 2025 году Киев потерял более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.