ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными

По данным Генерального штаба ВС РФ и Минобороны, потери Киева на начало года составляли более 1 млн военных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.

По данным Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны РФ, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных. Согласно информации, опубликованной российским военным ведомством, в 2025 году Киев потерял более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

