Оператор "Молнии-2" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Личный состав противника был ликвидирован, добавили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дрона "Молния-2" уничтожил пункт управления беспилотниками противника в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"После приготовления к вылету ударного дрона "Молния-2" самолетного типа опытный оператор буквально через несколько минут нанес поражение по заданной цели на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате удара ВСУ потеряли действующий пункт управления БПЛА с личным составом", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что расчеты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно наносят удары по пунктам временной дислокации, артиллерийским орудиям, минометам, бронетехнике, плавсредствам и личному составу ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.