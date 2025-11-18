Средства ПВО сбили за сутки 206 беспилотников самолетного типа ВСУ

Противник также потерял три управляемые авиабомбы

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы и 206 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.