Жительница Красноармейска: ВСУ взорвали последнюю аптеку в городе

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ взорвали последнюю аптеку, которая действовала на территории Красноармейска в ДНР, рассказала в беседе с ТАСС спасенная из города Александра Пушкарева.

"Единственную аптеку, которая продолжала работать, они (ВСУ - прим. ТАСС) взорвали. Незадолго до этого мы успели купить там кое-какие лекарства, и вскоре ее взорвали", - сказала женщина.

Помощь нуждающимся в лекарствах местным жителям оказывали уже российские военные.