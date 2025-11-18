{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Жительница Красноармейска: ВСУ взорвали последнюю аптеку в городе

Александра Пушкарева сообщила, что помощь нуждающимся в лекарствах оказывали уже российские военные

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ взорвали последнюю аптеку, которая действовала на территории Красноармейска в ДНР, рассказала в беседе с ТАСС спасенная из города Александра Пушкарева.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн

"Единственную аптеку, которая продолжала работать, они (ВСУ - прим. ТАСС) взорвали. Незадолго до этого мы успели купить там кое-какие лекарства, и вскоре ее взорвали", - сказала женщина.

Помощь нуждающимся в лекарствах местным жителям оказывали уже российские военные.

Теги
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей
Читать полностью