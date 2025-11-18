В Каменке-Днепровской ВСУ атаковали здание ДОСААФ

Из-за атаки произошел пожар

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником-камикадзе недействующую школу ДОСААФ в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области, начался пожар. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Около пяти утра дрон-камикадзе вооруженных формирований Украины атаковал здание недействующей школы ДОСААФ в городе. В результате атаки произошло возгорание. Пожар раскинулся на площади 70 квадратных метров", - сообщили ТАСС в администрации.

Его удалось полностью потушить.