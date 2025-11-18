Командир Тихий: "Мсту-Б" закрывают антидроновым покрывалом для защиты от БПЛА

Для охраны орудия также привлекаются бойцы с ружьями, которые сбивают ударные беспилотники ВСУ на подлете к гаубице, рассказал российский военный

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие маскируют гаубицы "Мста-Б" антидроновым покрывалом для защиты от атак беспилотников противника. Об этом ТАСС рассказал командир орудия 14-й артиллерийской бригады 51-й армии ЮВО в составе группировки "Центр" с позывным Тихий.

"Мангалы ставим. Постоянно дежурит человек у нас. Ночью ПВН (пункт воздушного наблюдения - прим. ТАСС). Стараемся максимально закрыть его антидроновыми покрывалами, ветками. Маскировка играет огромную роль", - сказал Тихий.

По его словам, для охраны орудия также привлекаются военнослужащие, вооруженные ружьями, которые сбивают ударные беспилотники противника на подлете к гаубице.

Вооруженные силы России 19 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии. Эту памятную дату учредили 78 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году. Именно 19 ноября 1942-го с залпoв тысяч артиллерийских oрудий началoсь контрнаступление Красной армии пoд Сталинградом, ознаменовавшее кореннoй перелом в Великoй Отечественной войне.