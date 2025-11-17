ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Трамп вновь заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование на Украине

Президент США подчеркнул, что "уже прекратил восемь войн"
Редакция сайта ТАСС
22:29

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 17 ноября вновь дал понять, что рассчитывает на "довольно скорое" урегулирование конфликта на Украине.

Читайте также

"Не могу поверить, что я это сказал": как менялись заявления Трампа об Украине

"Я лишь хочу, чтобы люди отметили прекрасную работу, которую я проделал по снижению цен <...> и по прекращению восьми войн, а еще одна, как я полагаю, довольно скоро будет [прекращена]", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не пояснил, о каком именно конфликте идет речь, однако в прошлом Трамп неоднократно говорил в таких формулировках об украинском конфликте.

Трамп 14 ноября также заявил, что надеется на скорое урегулирование на Украине. "Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил хозяин Белого дома в интервью британскому телеканалу GB News, говоря о прекращении конфликта.

Россия неоднократно заявляла о готовности к продолжению переговоров с Украиной. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров об этом сообщил в начале сентября. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру. 

СШАТрамп, ДональдВоенная операция на Украине