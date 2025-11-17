Трамп вновь заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование на Украине

Президент США подчеркнул, что "уже прекратил восемь войн"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 17 ноября вновь дал понять, что рассчитывает на "довольно скорое" урегулирование конфликта на Украине.

"Я лишь хочу, чтобы люди отметили прекрасную работу, которую я проделал по снижению цен <...> и по прекращению восьми войн, а еще одна, как я полагаю, довольно скоро будет [прекращена]", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не пояснил, о каком именно конфликте идет речь, однако в прошлом Трамп неоднократно говорил в таких формулировках об украинском конфликте.

Трамп 14 ноября также заявил, что надеется на скорое урегулирование на Украине. "Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро", - отметил хозяин Белого дома в интервью британскому телеканалу GB News, говоря о прекращении конфликта.

Россия неоднократно заявляла о готовности к продолжению переговоров с Украиной. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров об этом сообщил в начале сентября. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру.