"Не могу поверить, что я это сказал": как менялись заявления Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп далеко не всегда постоянен в своих высказываниях, но особенно явно это проявляется в отношении Украины. О его переменчивых позициях — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Andrew Harnik/ Getty Images

О быстром решении конфликта

Одно из самых известных заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине связано с его планами завершить боевые действия в кратчайшие сроки. Еще в мае 2023 года он утверждал, что, если займет пост главы государства в Соединенных Штатах, "с легкостью" положит конец конфликту в течение 24 часов.

Более того, он настаивал, что эскалации бы не произошло, если бы он сохранил власть по итогам президентских выборов 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на утверждения республиканца отмечал, что сложившаяся ситуация слишком сложная, чтобы решить ее за один день.

Слова представителя Кремля подтвердились на практике. Трамп вступил в должность президента США в январе 2025 года, но боевые действия продолжаются по сей день.

Сегодня его заявления об урегулировании конфликта уже более сдержанные. В начале ноября он выразил мнение, что Вашингтону удалось добиться "большого прогресса" в этом вопросе, но конкретики о сроках завершения боевых действий в его словах больше нет.

О принадлежности территорий

Пару лет назад Трамп даже делился планами о том, как именно он намерен остановить конфликт за сутки. В интервью телеканалу Fox News он говорил, что для этого связался бы с Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. "Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется", — говорил он.

Впрочем, сегодня о том, что Украина может остаться в плюсе по итогам конфликта, речи не идет. В середине октября Трамп заявил, что его завершение будет означать для Киева утрату территорий. "Он [Владимир Путин], определенно, что-то заберет, они же сражались", — сказал американский лидер.

Требования Украины о возвращении ей утраченных территорий, включая Крым, он называл нелепыми. Еще в апреле президент США заявил, что "все понимают", что полуостров уже давно в составе России. Дмитрий Песков отмечал, что слова Трампа полностью соответствуют позиции России по этому вопросу.

При этом президент США тогда не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими в рамках итогового урегулирования. "Нужно говорить только про Крым, потому что только его всегда и упоминают", — говорил Трамп.

Но уже в середине августа газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая районы, которые еще не освобождены российскими войсками.

Как утверждали чиновники, с точки зрения Трампа, быстро достичь мирного соглашения можно, если Владимир Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса.

О финансировании Украины

Позиция Трампа относительно финансовой помощи Украине была скептической еще в 2022 году. Тогда он выразил недовольство тем, что государства Евросоюза выделяют значительно меньше средств на помощь Украине, чем США. "Почему мы выделяем Украине более $40 млрд, в то время как Европа в сравнении дает очень мало?" — задавался вопросом республиканец.

В прошлом году, еще будучи кандидатом в президенты США, он подверг критике выделение почти $300 млрд на помощь Украине, тогда как пострадавшие от ураганов в Соединенных Штатах получали лишь $750 на экстренные нужды.

Очередное его заявление на эту тему прозвучало 11 ноября: президент сообщил, что поставки вооружений Украине больше не ведутся за счет Соединенных Штатов — Вашингтон получает за это средства через НАТО.

О Зеленском

Крайне непростые отношения у американского лидера с Владимиром Зеленским. В середине февраля республиканец раскритиковал его за отказ от предложения провести президентские выборы на Украине. "Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", — писал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Впрочем, всего через неделю он и сам удивился, что высказался таким образом. "Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал", — заявил Трамп.

Но вскоре после этого случился другой важный эпизод в их взаимоотношениях. Во время встречи в Белом доме Зеленский пытался спорить с американским лидером, кричал, отвечал на вопросы прессы прежде Трампа, перебивая его, и грубо реагировал на некоторые вопросы журналистов. Последние несколько минут беседы прошли на повышенных тонах.

"То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, этой стране", — сказал Трамп.

Он также заявил, что Зеленский ведет себя неблагодарно. Республиканец напомнил о расходах США на Украину в размере $350 млрд, но Зеленский с ним не согласился.

Позже Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в мире", поскольку после каждого своего приезда в Соединенные Штаты он уезжает из Вашингтона с $100 млн.

Впрочем, уже в середине августа гнев Трампа, судя по его заявлениям, сменился на милость. "Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было", —говорил американский лидер.

СМИ о позиции Трампа

Такая нестабильность в отношении Трампа к Украине порождает слухи в прессе, на страницах которой регулярно поднимается вопрос истинных намерений американского лидера. В конце октября Fox News утверждал, что республиканец смягчил свою политику по конфликту на Украине, что смутило союзников Вашингтона в Европе.

Как обратил внимание телеканал, если изначально Трамп говорил о поддержке Киева и стремлении к прекращению огня, то примерно в середине октября он отошел от таких позиций. Президент США не передал Украине ракеты Tomahawk и смутил Европу решением о сокращении американского воинского контингента в Румынии. "Россия [в свете действий США] усилит свое влияние в регионе", — сказал телеканалу источник в Евросоюзе.

Газета The Washington Post еще в 2019 году со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации писала, что Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

"Звучали обвинения в том, что они [украинские власти] как-то помогали предвыборному штабу [экс-госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]. Он просто ненавидел Украину", — говорил источник газеты.

Как отмечала газета, должностные лица США считают ненависть Трампа к Украине "укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер".

