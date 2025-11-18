Бойцы "Востока" уничтожили минометы, укрепления и гексакоптеры ВСУ

Замаскированные минометные позиции противника были оборудованы в лесополосах, отметили в Минобороны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили минометные позиции, укрепления и тяжелые гексакоптеры противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время воздушной разведки оператор БПЛА группировки войск "Восток" обнаружил замаскированные минометные позиции противника, оборудованные в лесополосах, а также опорные пункты ВСУ. Координаты цели были переданы артиллерийским расчетам, которые нанесли огневое поражение. В результате точных ударов уничтожены несколько минометных позиций, блиндажи и укрытия противника, а также живая сила ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали об уничтожении двух тяжелых гексакоптеров "Баба-яга" военнослужащими группировки войск "Восток". "Группа воздушного прикрытия танкового соединения группировки войск "Восток" выявила приближение тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" ВСУ к районам размещения артиллерийских расчетов. Опасные цели были уничтожены еще до выхода на линию атаки", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что первый гексакоптер противника был поражен точным ударом FPV-дрона, который осуществлял контроль воздушной обстановки, а второй был подавлен огнем стрелкового оружия пункта воздушного наблюдения.