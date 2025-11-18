ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в районе Благодатовки

Противник потерял до 10 военнослужащих

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки "Запад" за прошедшие сутки сорвали попытку подразделений ВСУ провести контратаку и прорвать кольцо окружения в районе Благодатовки Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял до 10 военнослужащих, а в результате огневого поражения - еще до полусотни единиц личного состава.