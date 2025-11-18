Над Россией за ночь сбили 31 украинский дрон

Из них по 10 беспилотников уничтожили в Воронежской и Тамбовской областях

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по 10 БПЛА сбиты над территориями Воронежской и Тамбовской областей, по 3 - над территориями Ростовской и Ярославской областей, 2 - над территорией Смоленской области и по 1 - над территориями Брянской, Курской и Орловской областей", - сообщили в военном ведомстве.