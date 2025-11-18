Экс-военный ВСУ: командование Вооруженных сил Украины "слишком молодое"

Это связано с нехваткой опытных кадров, пояснил командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины "слишком молодое" из-за нехватки опытных кадров на передовой. Как рассказал ТАСС бывший солдат ВСУ, командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, сроки обучения командиров на территории Украины сократили для оперативной отправки людей на фронт.

"Командование со стороны ВСУ сейчас слишком молодое, потому что их стараются как можно быстрее подготовить на руководящие должности, чтобы поскорее отправить людей на фронт", - сказал командир.

По его словам, опытных командиров в рядах ВСУ практически не осталось, большая часть уничтожена.

В беседе с ТАСС командир призвал бывших сослуживцев не бояться сдаваться в плен и спасать свои жизни.