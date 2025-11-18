Пленный из ВСУ: в селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации

Владислав Музыка также высказался о коррупции в стране

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ рассказал, что в украинских селах не осталось мужчин из-за насильственной мобилизации. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство людей прячутся, а ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС) ловит и забивает на улице. Поймают, побьют, увезут. Многие люди прячутся, убегают. Это ненормально, конечно, что в селах нет никого. Всех выдавили, всех позабирали [на фронт]", - сказал пленный.

Он отметил, что его также мобилизовали, несмотря на медицинские противопоказания. Пленный высказался и о коррупции на Украине.

"Он (Владимир Зеленский - прим. ТАСС) только брешет (врет - прим. ТАСС), <...> что все будет хорошо. А на самом деле больше всего денег сейчас Европа дает, а куда они идут? [Зеленский] говорит, [что] на армию, но даже на армию не идут. Все разворовывает и обещает что-то <…>. Довели Украину", - отметил Музыка.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет.