ТАСС: в Харьковской области командование ВСУ удерживает бригаду без ротации

В российских силовых структурах отметили, что украинских солдат фактически "бросили на смерть"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ удерживает военнослужащих на позициях без ротации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование 57-й омпбр ВСУ продолжает удерживать на позициях своих военнослужащих без ротации и снабжения. Фактически они брошены на верную смерть", - сказал собеседник агентства.

При этом, добавил он, пресс-служба бригады "пытается оправдать сложившуюся ситуацию невозможностью проведения эвакуации из-за российских дронов, которые держат под контролем маршруты снабжения".