Экс-военный ВСУ: командование не готовит к боям из-за срочной отправки на фронт

Командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый отметил, что это связано с потерями среди украинских войск

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские войска перестали готовить личный состав к участию в боевых действиях, отправляя солдат на фронт без какой-либо подготовки. Как рассказал ТАСС бывший солдат ВСУ, командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый, это связано с большими потерями в украинских войсках и необходимостью их срочной отправки на фронт.

"Со стороны сейчас уже нашего противника, подготовки у людей нет вообще. <...> Те люди, которые попадают к нам сейчас, у них нет ни подготовки, ни умений, они не служили срочную службу, даже базовой системы владения оружием у них нет. Человеческий ресурс уже заканчивается, нормальных военных, которых готовили, тренировали, их уже почти не осталось, а кем-то надо закрывать дыры на фронте, и просто вот так вот хватают людей на улицах, выдают им автоматы, надевают броню и отправляют на передовую", - сказал командир.

По словам военного, об отсутствии подготовки у ВСУ говорят не только их тактические ошибки на передовой, но также и показания украинских пленных. Они сами жалуются на отсутствие боевой подготовки перед отправкой на фронт. "Они часто получают ранения и даже не могут оказать себе самопомощь. И приходится нам их подлатывать, лечить и вытаскивать оттуда", - подытожил командир.

Батальон имени Максима Кривоноса создан два года назад из числа бывших военных ВСУ.