В Красноармейске взяли в плен переодевшихся в гражданскую одежду военных ВСУ

По приказу они должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бойцы "Центра" в Красноармейске захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду для маскировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие штурмового подразделения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" при освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный. Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня", - сказали там.

По приказу они должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ.

"По приказу командования [ВСУ украинские военнослужащие] должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным", - сказали в ведомстве.

Как подчеркнули в ведомстве, военнослужащие группировки войск "Центр" продолжают методичное уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске. Остаются в живых лишь те, кто принимает единственно верное решение - сложить оружие и сдаться в плен, отметили в Минобороны.