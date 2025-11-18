Бойцы РФ уничтожили два украинских НРТК и три автомобиля в ДНР

Задачу выполнили военнослужащие Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили три автомобиля и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краматорско-дружковском направлении операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили два НРТК ВСУ. Противник применил робототехнику для доставки продовольствия и боеприпасов в населенном пункте Константиновка. Операторы беспилотных систем российских войск вовремя обнаружили и уничтожили цели, не дав противнику выполнить доставку", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также рассказали, что силами 72-й отдельной мотострелковой бригады было уничтожено три автомобиля противника на краматорско-дружковском направлении