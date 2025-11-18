Артиллеристы РФ уничтожили пункт управления БПЛА в Харьковской области

Для проведения разведки задействовали расчет беспилотного комплекса ZALA, сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили гаубицей "Гиацинт-К" на дистанции 30 км пункт управления беспилотниками противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы точки запуска вражеских БПЛА были оперативно обнаружены расчетами подразделения беспилотных систем группировки войск "Север". Для проведения разведывательных действий за формированиями украинских неонацистов и точечной корректировки огня артиллеристы соединения задействовали расчет беспилотного комплекса ZALA. После обнаружения точки запуска БПЛА ВСУ данные цели были оперативно переданы расчету артиллерийской установки "Гиацинт-К", - говорится в сообщении.

В ведомтсве отметили, что артиллеристы нанесли серию точечных ударов 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами, уничтожив все выявленные вражеские цели на дальности около 30 км.