Ветеран Мурзин: в атаках на Курскую область участвовали наемники из Прибалтики

Все, кто хочет заработать себе славу и деньги, участвуя на стороне ВСУ в этом конфликте, "остаются в земле", сказал разведчик отряда спецназа "Ахмат", директор представительства благотворительного фонда "СВОИМ" в Челябинской области

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В первые дни атаки на Курскую область в августе 2024 года в рядах ВСУ встречались наемники из Грузии и стран Прибалтики. Об этом ТАСС рассказал ветеран СВО, разведчик отряда спецназа "Ахмат", директор представительства благотворительного фонда "СВОИМ" в Челябинской области Андрей Мурзин.

9 августа 2024 года, во время вторжения ВСУ в Курскую область, Мурзин был направлен на позицию рядом Суджей, которая позже получила название "Колизей". Как отмечал командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, группа бойцов "Ахмата" более 40 дней в окружении обороняла опорный пункт на территории животноводческого комплекса и дорогу между Черкасским Поречным и Мартыновкой, ежедневно уничтожая технику и живую силу ВСУ.

"Перед Курском наш отряд работал в районе Волчанска, это Харьковская область. Уже там были представители прибалтийских стран, наемники, в основном снайпера. По прибытии в Курскую область, когда вот как раз на позиции после первого боя были захвачены двое пленных, это были представители их [украинских] националистических движений. Была получена информация, что там помимо них находились представители запрещенных грузинских нацбатальонов, а также [наемники из] Прибалтики", - сказал он.

Мурзин отметил, что практически все наемники были уничтожены в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область. "Все эти наемники, это люди, которые не пригодились в своих странах, которые пытаются самореализоваться, использовать какие-то мнимые, лживые заявления о себе. И как раз освобождение Курской области показало, что все те, кто хочет приехать заработать тем самым себе славу, деньги, участвуя на стороне ВСУ в этом конфликте, они практически все остаются в земле. Поэтому на их месте надо уже задуматься, стоит ли покупать билеты в один конец или лучше оставаться у себя и пытаться хотя бы чем-то полезным заняться", - добавил он.