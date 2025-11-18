ТАСС: ВСУ в Сумской области доукомплектовывают штурмовые группы женщинами

В российских силовых структурах сообщили, что среди женщин уже зафиксированы первые потери

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ доукомплектовывает штурмовые группы военнослужащими-женщинами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении командование 71-й оебр начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что командование бригады ВСУ в Харьковской области из-за массового дезертирства привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин.

23 октября глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что женщины не должны "прятаться за спинами мужчин", а должны идти служить в украинскую армию. 1 ноября Тимочко заявил, что женщин надо обучать военному делу наравне с мужчинами. Как сообщала уполномоченная кабмина по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко, количество женщин, служащих в ВСУ, увеличилось за 17 лет в 35 раз - с 2 тыс. до более чем 70 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства.