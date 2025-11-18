Боец Оренбург: с помощью ЗРК "Тор" не сложно сбить Storm Shadow
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" практически без проблем сбивает англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, которые поставляются Украине. Об этом корреспондентам ТАСС сообщил начальник расчета с позывным Оренбург.
"Мы сбиваем крылатые ракеты Storm Shadow. В основном наши знают, что был взлет авиации противника, то есть предпосылки к тому, что возможно будут пуски крылатых ракет. Мы получили команду, выкатились, сидим и ждем. Сама по себе цель не сложная, но характеризуется высокой скоростью, довольно низкой высотой. Самое главное вовремя обнаружить и определить и далее или свое решение принимать на пуск либо ждать команду с вышестоящего пункта", - сказал Оренбург.
Он отметил, что в целом для ЗРК "Тор" нет сложных целей.