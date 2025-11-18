Украинский экс-военный: мобилизованный в ВСУ киевлянин вступил в отряд Кривоноса

Командир с позывным Борзый подчеркнул, что число желающих попасть в батальон продолжает расти

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Киевлянин, мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины, вступил в батальон Максима Кривоноса, рассказал ТАСС бывший военнослужащий ВСУ, командир разведгруппы батальона с позывным Борзый.

"В одном населенном пункте, когда мы зашли [туда], во время штурма сдалось пять человек, и один из них попал к нам. <...> Мы отдохнули, сели с ним, поразговаривали, познакомились, он был из Киева. Мы рассказываем ребятам, которые попадают к нам, про наш отряд, что мы тоже из Украины. И вот один из таких пацанов попал даже к нам в отряд, сейчас ходит на боевые задачи", - сказал командир.

Командир подчеркнул, что число желающих попасть в батальон продолжает расти.

Батальон имени Максима Кривоноса создан два года назад из числа бывших военнослужащих ВСУ.