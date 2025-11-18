ВС РФ используют уникальное ПО для распознавания всех типов БПЛА ВСУ

Начальник расчета БПЛА "Орлан-10" рассказал, что используемая программа называется "Орнитолог"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие применяют особое программное обеспечение для защиты дронов, которое позволяет распознать в воздухе все типы беспилотников противника. Об этом рассказал начальник расчета БПЛА "Орлан-10" гвардии лейтенант Михаил Коляскин в видео от Минобороны РФ.

"Вот эта программа нам помогает сохранить разведывательные "птицы" в воздухе. Раньше, когда ее не было, нас сбивали, а мы не видели и не могли подготовиться к удару противника. Благодаря этой программе мы заранее знаем и понимаем, где находится вражеская "птица". Программа эта - своя разработка, секретная. "Позывной у нее "Орнитолог", так как она разбирается во всех видах "птиц", - сказал он.

В Минобороны отметили, что "Орлан-10" успешно применяется в связке с артиллерией, корректируя огонь по противнику. "В ходе боевой работы операторы беспилотных комплексов "Орлан-10" успешно скорректировали точечные выстрелы расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С", обеспечив наступательные действия штурмовых подразделений. Разведданные, собранные беспилотниками в режиме реального времени, позволили артиллеристам получить оперативную картину обстановки и своевременно уточнить приоритеты для огневой поддержки", - сообщили там.

Отмечается, что "Орлан-10" зарекомендовал себя в качестве надежного беспилотника, способного находиться в воздухе до 18 часов, летать на скорости от 75 км/ч до 170 км/ч на высотах до 5 км и выполнять задачи на удалении до 120 км от наземной станции управления.