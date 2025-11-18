ВСУ без связи прятались в подвалах в Роге во время наступления "Центра"

Минобороны 14 ноября сообщило об освобождении населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие, находясь без связи, прятались в подвалах населенного пункта Рог (ДНР) в момент освобождения села. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Российское военное ведомство 14 ноября сообщило об освобождении Рога силами 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".

"Село Рог примыкает к городу Красноармейску с восточной стороны. Украинские боевики, находясь в тяжелом положении, без связи с командованием, прятались в глубине зданий и подвалов. Так, в ходе наступательных действий российские штурмовики под прикрытием снайперских групп осуществили штурм населенного пункта Рог с севера и запада, бойцы продвигались от дома к дому и постепенно осуществили полную зачистку села от украинских боевиков", - сообщили в министерстве, опубликовав кадры освобождения населенного пункта и водружения российского триколора.

Там подчеркнули, что на протяжении всех наступательных действий мотострелкам активно оказывали огневую поддержку расчеты FPV-дронов.

"Командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов", - добавили в Минобороны России.