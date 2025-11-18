ВС РФ отразили шесть атак ВСУ из района Гришино, не дав деблокировать окружение

Уничтожено до 30 боевиков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, которые проводились с целью деблокирования окруженных боевиков, сообщили в Минобороны России.

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства.