Тяжелый гексокоптер ВСУ трижды атаковал бойца РФ

Дрон прилетел после того, как противник скорректировал на российских бойцов минометы, рассказал штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Решит

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Штурмовик "Востока" трижды пережил атаку тяжелого беспилотника ВСУ типа "Баба-яга". Об этом рассказал ТАСС атакованный дроном штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Решит.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На нас скорректировал "Мавик" минометы, потом прилетела бабка ("Баба-яга" - армии. ТАСС), сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала", - сказал штурмовик.

Об освобождении населенного пункта Яблоково Минобороны РФ сообщило 15 ноября.