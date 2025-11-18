МО показало видео с военными ВСУ в гражданской одежде в Красноармейске

По приказу они должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ, сообщили в ведомстве

ТАСС, 18 ноября. Минобороны РФ показало видео с двумя захваченными в плен в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР военнослужащими ВСУ, которые были переодеты в украденную гражданскую одежду для маскировки. По данным ведомства, они прятались в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный.

В Минобороны РФ сообщили, что они по приказу должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к ВС РФ. Пленные из ВСУ признались, что занимались мародерством в покинутых жителями квартирах.