Сапер Стрж: ВСУ для маскировки мин обклеивают их корой деревьев

В Минобороны сообщили, что минирование противником производится с помощью тяжелых грузовых коптеров типа "Баба яга"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские боевики маскируют сброшенные с дронов мины под естественные природные образования, обклеивая их древесной корой, на ореховском направлении. Об этом в видео Минобороны сообщил сапер-оператор БПЛА Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с позывным Стриж.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы помогаем ребятам, чтобы они не погибли, уничтожаем боеприпасы с воздуха. Они (ВСУ - прим. ТАСС) используют обычную краску - зеленую, коричневую - под цвет леса и кору дерева. Также [ВСУ] снимают кору с дерева, клеят ее на мины. <...> Также [клеят на мины] песок, глину", - рассказал военнослужащий.

Как уточнили в военном ведомстве, минирование противником производится с помощью тяжелых грузовых коптеров типа "Баба яга", с которых сбрасываются как штатные средства минирования, так и самодельные взрывные устройства.

Там уточнили, что для безопасного обезвреживания мин, самодельных взрывных устройств и не сработавших FPV-дронов применяется метод воздушного разминирования с помощью БПЛА. "Сначала участок дороги осматривается с помощью разведывательного беспилотника на предмет обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП), а затем по обнаруженным ВОПам осуществляется сброс боеприпасов, что провоцирует их подрыв и обезвреживание. Способ воздушного разминирования стал актуален вследствие того, что на многих современных минах и ВОП установлены сейсмические и лазерные датчики, которые не позволяют саперу даже приблизиться", - проинформировали в министерстве.