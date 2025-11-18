ВС РФ уничтожили станцию РЭБ "Пластун" и миномет ВСУ в районе Звановки в ДНР

Российские военные также уничтожили замаскированный 120-мм миномет противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Пластун" и миномет противника в районе населенного пункта Звановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Звановка воздушная разведка обнаружила станцию РЭБ "Пластун" ВСУ, которая осуществляла прикрытие позиций от поражения FPV-дронами. Уверенными действиями наших войск станция была уничтожена", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские военные также уничтожили тщательно замаскированный 120-мм миномет противника, который находился в непосредственной близости от места уничтожения станции РЭБ.