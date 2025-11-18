{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Военная операция на Украине

На Запорожье ВСУ нанесли 27 ударов по селу Водяное и прилегающей территории

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли не менее 27 ударов из артиллерии и с применением беспилотников по прифронтовому селу Водяное в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области и прилегающей территтории. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Согласно поступившей информации, ВСУ ведут беспорядочный обстрел села Водяное, при этом применяются и артиллерия, и дроны. На текущий момент известно о 27 взрывах в самом селе и на прилегающей территории", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Артобстрел продолжается, в воздухе замечены дроны противника. Администрация призывает жителей региона не покидать убежищ и без надобности не находиться на улице.

